Am Wochenende rechnet der Deutsche Wetterdienst erneut mit teils unwetterartigen Gewittern in Sachsen-Anhalt. Wo Warnungen gelten und die aktuellen Aussichten.

In Sachsen-Anhalt ist auch am Freitag mit Gewittern zu rechnen.

Magdeburg/Halle (Saale). - Zunehmender Tiefdruckeinfluss im Tagesverlauf sowie in der kommenden Nacht zum Sonntag lassen das Gewitterrisiko steigen.

Ab dem Nachmittag und am Abend ist laut dem Deutschen Wetterdienst mit starken Gewittern und Starkregen zu rechnen. Der DWD hat erste Vorabwarnungen veröffentlicht.

Lesen Sie auch: Mit Video: Windhose erfasst Familie in Lostau - 41-Jährige von Baum am Kopf getroffen

Unwetter-Warnung vor schwerem Gewitter in Sachsen-Anhalt

Der Deutsche Wetterdienst hat eine Vorabwarnung vor schwerem Gewitter mit Starkregen für folgende Regionen Sachsen-Anhalts veröffentlicht:

Altmarkkreis Salzwedel

Kreis Stendal

Kreis Börde

Kreis Harz – Tiefland

Kreis Harz – Bergland (Oberharz)

Kreis Mansfeld-Südharz

Saalekreis

Burgenlandkreis

Die Warnung gilt aktuell von Samstag, 29.06.2024, 23 Uhr, bis Sonntag, 30.06.2024, 9 Uhr.

Am Donnerstag ist über Lostau (Burg) ein Unwetter und eine Windhose gefegt. (Kamera: Sabine Birmuske, Schnitt/Sprecher: Christian Kadlubietz)

Wettervorhersage: So wird das Wetter in Sachsen-Anhalt am Wochenende

Der Samstag startet in Sachsen-Anhalt heiter und sonnig. Die Höchstwerte liegen im Tagesverlauf zwischen 29 und 32 Grad. Am Nachmittag und Abend sind einzelne Schauer und teils kräftige Gewitter möglich. In der Nacht zum Sonntag zieht von Südwesten her gewittriger Regen über das Land, dabei besteht Unwettergefahr durch heftigen Starkregen. Zudem kann es stürmisch werden.

Wetterphänomene in Sachsen-Anhalt in den vergangenen Jahren. (Bericht: Christian Kadlubietz)

Am Sonntag ist das Wetter wechselnd bis stark bewölkt mit schauerartigem, teils gewittrigem Regen. Die Temperaturen erreichen maximal 27 Grad bei mäßigem Wind aus West- bis Nordwest. In der Nacht zum Montag ist weiter mit einzelnen Schauern zu rechnen, die Temperaturen gehen auf 15 bis 12 Grad zurück.