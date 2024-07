Schleusingen - Wegen des Unwetters sind die Feuerwehren in Thüringen vor allem zu kleineren Einsätzen ausgerückt. In der Stadt Schleusingen schlug ein Blitz in einen Baum ein, wie die Stadt auf Facebook mitteilte. Der Baum müsse in der kommenden Woche gefällt werden. Dadurch komme es zu Verkehrseinschränkungen. Nach einem Bericht des MDR soll der Blitzeinschlag zudem die Elektronik im angrenzenden Schwimmbad getroffen haben. Eine Mitarbeiterin, die dort am Rechner gearbeitet hatte, soll vorsorglich in die Notaufnahme gebracht worden sein. Nach Angaben der meisten Leitstellen rückten die Feuerwehren bislang zu kleineren Einsätzen aus.

Vermehrt wetterbedingte Unfälle

Auch auf den Autobahnen kam es vermehrt zu wetterbedingten Unfällen. Nach Angaben der Polizei geriet ein 50-Jähriger mit seinem Auto wegen nicht angepasster Geschwindigkeit auf der nassen Fahrbahn der A38 ins Schleudern. Zwischen den Anschlussstellen Heilbad Heiligenstadt und Arenshausen (beide Kreis Eichsfeld) kam das Auto dann von der Straß ab und stieß mehrfach gegen die mittlere Leitplanke. Daraufhin stieß es gegen ein weiteres Auto auf der rechten Spur. Ein achtjähriges Kind aus dem zweiten Auto erlitt leichte Verletzungen.



Der Deutsche Wetterdienst (DWD) warnte am späten Vormittag und Mittag vor schwerem Gewitter in zahlreichen Landkreisen. Unter anderem davon betroffen waren und sind zum Teil weiterhin der Saale-Holzland-Kreis, der Kreis Altenburger Land, Kreis Sömmerda und der Kreis Weimarer Land. Es bestand die Gefahr von Blitzeinschlägen, vereinzelt umstürzenden Bäumen und einzelnen Überflutungen.