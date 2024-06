Tostedt - Die Zugstrecke zwischen Hamburg und Bremen ist wegen Unwetterfolgen weiterhin gesperrt. Es sei unklar, ob der Betrieb am Freitag wieder aufgenommen werden könne, sagte eine Bahnsprecherin am späten Donnerstagabend in Berlin.

Bei Tostedt (Landkreis Harburg) gebe es eine Unterspülung an den Gleisen. „Wir geben uns Mühe, dass morgen alles wieder fährt. Aber das ist abhängig davon, wann das Wasser abfließen kann und ob es in der Nacht noch einmal regnet“, sagte Sprecherin.

Fernzüge würden aktuell über Hannover umgeleitet. Die Metronom-Regionalzüge fallen aus. Das private Bahnunternehmen teilte mit, die Strecke von Hamburg Hauptbahnhof über Harburg und Buchholz bis Lauenbrück sei in beide Richtungen aktuell nicht befahrbar. Auf dem Abschnitt zwischen Bremen und Rotenburg könnten vereinzelt Züge fahren. „Starker Regen und örtliches Unwetter haben die Gleise teilweise überschwemmt und unterspült.“ Auf einzelnen Abschnitten der Strecke sei auch die Oberleitung stark beschädigt worden. Das Unternehmen Metronom bemühe sich, die Fahrgäste mit Bussen oder einem Notverkehr sicher weiterzubringen. Es sei jedoch mit längeren Wartezeiten zu rechnen. Kurz vor 22.00 Uhr seien rund zehn Busse im Notverkehr im Einsatz gewesen.