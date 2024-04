Magdeburg - Aufgrund des Unwetters ist am Montagabend in mehreren Haushalten rund um Magdeburg der Strom ausgefallen. Zwischen 20.30 Uhr und 22 Uhr habe es etwa in Hohenwarsleben, Hohendodeleben und Dodendorf Störungen gegeben, teilte eine Sprecherin des Netzbetreibers Avacon mit. Nach ungefähr einer halben Stunde sei die Stromversorgung jeweils wieder sichergestellt worden. Lediglich eine Schaltanlage in Gerwisch (Landkreis Jerichower Land) sei bislang nicht versorgt, die Reparaturen würden jedoch laufen.

Sturmbedingte Gründe für die Stromausfälle waren nach Angaben des Netzbetreibers vermutlich Äste, die in die Leitung hineinfielen und eine gerissene Freileitung. Es sei jedoch verhältnismäßig ruhig geblieben.