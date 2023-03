Glauchau - AfD-Landeschef Jörg Urban läuft sich für eine Spitzenkandidatur zur Landtagswahl 2024 warm. Als Vorsitzender von Partei und Landtagsfraktion in Sachsen sei es naheliegend, dass er als Spitzenkandidat ins Rennen gehe, sagte der 58-Jährige am Rande des Landesparteitages am Samstag in Glauchau. „Und ich will es auch machen.“ Unterstützung erhielt er von AfD-Bundeschef Tino Chrupalla: „Wir werden dich mit aller Tatkraft unterstützen“, sagte er vor fast 300 Delegierten. Ziel sei, stärkste Kraft im Freistaat zu werden.

Die Liste für die nächste Landtagswahl soll den Angaben nach im Frühjahr 2024 beschlossen werden. Die AfD hatte bei der Wahl 2019 27,5 Prozent der Stimmen erhalten und war hinter der CDU (32,1 Prozent) zweitstärkste Kraft geworden.