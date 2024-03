Urlauber am Steuer eingeschlafen und gegen Baum geprallt

Sassnitz - Ein Urlauber aus Thüringen ist auf Rügen nach eigener Aussage am Steuer eingeschlafen und mit seinem Auto gegen einen Baum geprallt. Der 55-Jährige wurde schwer verletzt ins Krankenhaus gebracht, wie das Polizeipräsidium Neubrandenburg mitteilte. Sein Auto wurde abgeschleppt.

Der Unfall ereignete sich den Angaben zufolge am frühen Samstagmorgen auf der Kreisstraße 2 in Richtung Dranske. Dass er am Steuer eingenickt war, hatte der Mann laut Polizei den Beamten selbst gesagt.