Passanten rieten zum Umkehren Deutscher Urlauber bleibt mit Auto in Felswand stecken - weil er dem Navi vertraute

Ein 77-jähriger Autofahrer urlaubte am Wolfgangsee und vertraute bei dessen Erkundung voll und ganz auf sein Navigationsgerät. Diese endete in einem Feuerwehreinsatz - denn der Tourist aus Nordrhein-Westfalen blieb mit seinem Wagen kurzerhand in einer Felswand stecken.