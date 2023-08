Gramkow - In der Dunkelheit sind ein Urlauberauto und ein Mähdrescher in der Nähe von Gramkow an der Ostseeküste zusammengestoßen. Bei dem Unfall am Mittwochabend auf der Kreisstraße 44 wurden alle drei Insassen des Autos aus Leipzig so schwer verletzt, dass sie in eine Klinik gebracht werden mussten, wie eine Polizeisprecherin am Donnerstag sagte. Im Wagen saßen der 77 Jahre alte Fahrer aus Sachsen und zwei 73 und 64 Jahre alte Begleiterinnen. Der Wagen wurde schwer beschädigt und musste abgeschleppt werden.

Der 24 Jahre alte Fahrer des Mähdreschers, der zur Absicherung mit einem Begleitfahrzeug mit Rundumleuchte unterwegs war, blieb unverletzt. Welcher der beiden Fahrer zu weit auf die Gegenspur geraten war, wird den Angaben zufolge noch untersucht. Der Mähdrescher mit Überbreite wurde ebenfalls leicht beschädigt. Im Nordosten läuft gegenwärtig die Ernte auf den Getreide- und Rapsfeldern. Deshalb sind viele Mähdrescher unterwegs, um zwischenzeitlich die Felder zum Dreschen zu wechseln.