Schönefeld - Trotz des Trubels rund um den Besuch des US-Präsidenten in Deutschland ist der Ferienstart am Hauptstadtflughafen BER bisher ohne größere Probleme geglückt. Erwartet wurden für Freitag rund 96.000 Reisende, wie die Flughafengesellschaft zuvor mitgeteilt hatte. Einer davon: Präsident Joe Biden, der am Nachmittag nach seinem Deutschlandbesuch von Schönefeld aus in sein Heimatland zurückfliegen sollte.

„Der Betrieb läuft ruhig und geordnet“, sagte eine BER-Sprecherin. Die Fluggäste verteilten sich über den Tag. Die BER-Verantwortlichen hätten sich gründlich vorbereitet. In drei Schichten unterstützten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Flughafens die Passagiere in den Terminals, hieß es. Über das ganze Wochenende erwarten die Betreiber rund 250.000 Reisende