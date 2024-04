Potsdam - Wie schon 2023 zahlt das Sozialministerium in Brandenburg auch in diesem Jahr Familien mit geringem Einkommen Zuschüsse für den Urlaub. Die Höhe des Zuschusses betrage 10 Euro pro Übernachtung für jedes mitreisende Familienmitglied und könne für mindestens zwei und höchstens 13 Übernachtungen beantragt werden, teilte das Ministerium am Samstag mit. „Ganz besonders für Kinder ist eine intensive gemeinsame Zeit mit Eltern oder Großeltern enorm wichtig.“ Für Geringverdiener seien Urlaube aber oft unerschwinglich, hieß es seitens des Ministeriums.

In diesem Jahr stehen für die Zuschüsse nach Angaben des Ministeriums 370.000 Euro bereit. Die Anträge sollten mindestens sechs Wochen vor Reisebeginn gestellt werden.

„Gerade für Kinder ist ein Familienurlaub eine ganz wertvolle Zeit, in der sie wichtige Erfahrungen fürs Leben sammeln können“, sagte Sozialministerin Ursula Nonnemacher (Grüne). „Die gemeinsamen Erlebnisse stärken sie.“