Ein Feuer in Radeberg hat rund 750.000 Euro Schaden angerichtet. Um die genaue Ursache zu finden, ist nun ein Spezialist gefragt.

Ursache für Feuer in Radeberg noch unklar

Bis in die Nacht hinein waren Feuerwehrleute in Radeberg im Einsatz. (Illustration)

Radeberg - Nach dem Brand zweier Lagerhallen und eines Wohnhauses in Radeberg (Landkreis Bautzen) wird nach der Ursache gesucht. Dazu wird ein Experte vor Ort nähere Ermittlungen anstellen, informierte die Polizei.

Das Feuer war am Freitagvormittag in einer der Hallen ausgebrochen und hatte dann auf die zweite Halle und das Wohnhaus übergegriffen. Eine 65-Jährige wurde verletzt. Nach Angaben nach dauerten die Löscharbeiten bis in die Nacht zum Sonnabend. Der Schaden wird auf rund 750.000 Euro geschätzt.