Erfurt - Beim Tod eines Mannes in Polizeigewahrsam in Gotha geht die Staatsanwaltschaft Erfurt von Suizid aus. Das sagte ein Sprecher der Ermittlungsbehörde auf Anfrage. Die Prüfung der Umstände dauere weiter an. Ein 31 Jahre alter Mann war vor einer Woche leblos in einer Zelle der Polizeiinspektion Gotha aufgefunden worden. Mehrere Stunden zuvor war er nach Angaben der Polizei in alkoholisiertem Zustand wegen einer Widerstandshandlung in Gewahrsam auf dem Revier genommen worden. Die Staatsanwaltschaft hatte ein sogenanntes Todesermittlungsverfahren aufgenommen. Die Linke-Fraktion will den Vorgang zum Thema im Justiz- und Innenausschuss des Landtages machen.