Bremen - Nach der Explosion und einem anschließenden Brand in einem Reihenendhaus in Bremen-Blumenthal ist die Ursache nach wie unklar. Die Ermittler seien noch im Einsatz, sagte ein Sprecher der Polizei am Mittwoch. Durch die Explosion am Dienstag ist das Gebäude einsturzgefährdet. Verletzt wurde niemand, da zum Zeitpunkt der Explosion niemand im Gebäude war. Statiker prüfen, ob auch Häuser in der Nachbarschaft in Mitleidenschaft gezogen wurden.