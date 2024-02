Die Fossilienlagerstätte Bromacker gibt Einblick in eine Welt von vor Millionen von Jahren. Die dortigen Funde, die Wissenschaft und die Kreativität von Kindern verbinden sich nun in einer Schau.

Die Nachbildung eines Segelrücken-Sauriers (Dimetrodon teutonis), dessen Überreste am Bromacker ausgegraben wurden, ist am Bromacker zwischen Tambach-Dietharz und Georgenthal aufgestellt und Teil eines Saurier-Erlebnispfades.

Gotha - Die Fossilienlagerstätte Bromacker ist in einer besonderen Ausstellung in Gotha in den Fokus gerückt. In der Schau „BROMACKERgeschichten“ auf Schloss Friedenstein sind seit Donnerstag bedeutende Fossilien der Fundstätte, wissenschaftliche Objekte und Ergebnisse einer Schreibwerkstatt mit Schülerinnen und Schülern zu sehen. Dabei hatten die Kinder Kreativität mit Wissenschaft verknüpft, teilte die Friedenstein Stiftung Gotha am Donnerstag mit.

Die Mädchen und Jungen zeichneten und forschten direkt vor Ort: an der Bromacker-Fossilfundstelle, in der Präparationswerkstatt, in den Sammlungen des Perthes-Forums oder auf Schloss Friedenstein. „Dass man sich Inhalten der Paläontologie und Geologie nicht nur mit Spitzhacke und CT-Scanner, sondern auch mit Mitteln der Kunst nähern kann, beweist die neue Ausstellung“, sagte Stiftungsdirektor Tobias Pfeifer-Helke laut Mitteilung. Die Schau läuft bis Ende des Jahres.

Der Bromacker im Thüringer Wald bei Tambach-Dietharz gehört zu den weltweit bedeutsamsten Fossilienlagerstätten mit Skelettfunden von sogenannten Ursauriern, die Millionen von Jahren vor unserer Zeit lebten. Bei einem interdisziplinären Forschungsprojekt laufen dort auch aktuell immer wieder Grabungen. Dabei arbeiten Stiftung Friedenstein, die Friedrich-Schiller-Uni in Jena, der Unesco Global Geopark Thüringen Inselsberg - Drei Gleichen und das Museum für Naturkunde Berlin zusammen.