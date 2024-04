Urteil gegen 47-Jährigen wegen Mordes an Sohn erwartet

Bremen - Im Prozess gegen einen Vater, der seinen siebenjährigen Sohn ermordet haben soll, wird für Montag (9.00 Uhr) das Urteil am Landgericht Bremen erwartet. Zuvor sollen die Plädoyers der Staatsanwaltschaft, der Nebenklage und der Verteidigung gehalten werden, wie ein Gerichtssprecher sagte. Die Staatsanwaltschaft wirft dem 47 Jahre alten Angeklagten vor, im September 2023 seinen schlafenden Sohn mit einem Küchenmesser heimtückisch ermordet zu haben. Der Junge verblutete am Tatort. Er hatte bei seinem Vater das Wochenende verbracht, die Eltern hatten sich ein Jahr zuvor getrennt. Zum Prozessauftakt hatte der Angeklagte die Tat gestanden. Zum Tatzeitpunkt soll er laut Anklage an einer schizoaffektiven Störung gelitten haben.