Der Angeklagte sitzt in Handschellen im Gerichtssaal.

Bremen - Im Prozess wegen zweifachen Mordes gegen einen Altenpfleger vor dem Landgericht Bremen wird am Montag das Urteil erwartet. Der 44-Jährige soll mindestens zwei Menschen in einem Bremer Pflegeheim umgebracht haben. Zu Prozessbeginn äußerte sich der Mann nicht zu den Vorwürfen.

Laut Anklage soll der Pfleger 2019 unbemerkt zwei Menschen größere Mengen Medikamente verabreicht haben. Es habe keine medizinische Notwendigkeit bestanden. Die Patienten starben an den Überdosen. Die Staatsanwaltschaft nimmt an, dass der Deutsche Anerkennung erlangen wollte. Er habe die Menschen bewusst in Gefahr bringen wollen, um sie dann zu retten.

Das Landgericht hatte den Angeklagten schon 2020 zu fünf Jahren Haft verurteilt. Bestraft wurde er wegen gefährlicher Körperverletzung und der Misshandlung Schutzbefohlener. Er hatte dem Gericht zufolge im März 2019 aus Geltungssucht zwei hilflosen Frauen Insulin gespritzt. Damit wollte er sich als Helfer hervortun. Nach Angaben des Gerichtssprechers handelt es sich um dasselbe Heim.

Der Fall könnte sich ausweiten: Dem 44-Jährigen drohe ein weiterer Prozess, sagte der Sprecher des Gerichts zu Prozessbeginn. Es handelt sich demnach um neun mutmaßliche Taten aus 2011 und drei mutmaßliche Taten aus 2010. Drei Menschen seien infolge der Vorkommnisse gestorben. Ein gesondertes Verfahren sei geplant.