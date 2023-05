Leipzig - Im Prozess gegen einen als „Kinderzimmer-Dealer“ bekannt gewordenen Leipziger und vier weitere Männer wird heute ein Urteil des Landgerichts Leipzig erwartet. Nach Angaben des Gerichts beabsichtigt die Kammer, die Beweismittelaufnahme zu schließen, Schlussvorträge zu hören und ein Urteil zu sprechen. Der Prozess gegen die fünf Männer war zu Beginn dieses Jahres eröffnet worden. Die Staatsanwaltschaft hatte ihnen vorgeworfen, in unterschiedlichem Ausmaß am Drogenhandel über einen frei zugänglichen Web-Shop beteiligt gewesen zu sein.

Als Bande sollen sie ab April 2019 unter anderem 16,5 Kilogramm Amphetamin und 2,5 Kilogramm Haschisch verkauft haben. Noch vor Beginn der Beweismittelaufnahme hatten vier der fünf Männer gestanden, an dem Verkauf der Drogen beteiligt gewesen zu sein. Unter ihnen auch der „Kinderzimmer-Dealer“, der 2015 zu sieben Jahren Jugendstrafe verurteilt wurde, weil er aus seinem Kinderzimmer in Leipzig über einen ähnlichen Web-Shop Drogen verkauft hatte. Seine Geschichte war Vorlage für ein Filmprojekt des Streaming-Anbieters Netflix: Von der Serie „How to Sell Drugs Online (Fast)“ gibt es mittlerweile drei Staffeln.