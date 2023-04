Magdeburg - Am Landgericht Magdeburg wird heute das Urteil gegen einen 35-Jährigen erwartet, der wegen Mordes an einer Rentnerin in Wegeleben im Landkreis Harz angeklagt ist. Bei den Plädoyers in der vergangenen Woche waren sich Staatsanwaltschaft und Verteidigung uneins: Während die Anklage in der Tat einen Mord sieht und den Angeklagten als Mörder, sieht der Verteidiger die Schuld seines Mandanten als nicht erwiesen an.

Der Angeklagte hatte angegeben, dass sein inzwischen verstorbener Bruder die Frau getötet hat und er ihm anschließend helfen wollte, die Leiche zu verstecken. Daher sei seine DNA am Tatort gefunden worden.

Die 77-Jährige war im April 2012 tot auf der Couch in ihrem Wohnzimmer gefunden worden. Lange blieb der Fall ungeklärt. Erst im vorigen Jahr wurde der Fall neu aufgerollt. Weil es nahelag, dass der Täter im Umfeld der Frau zu suchen war, beantragte das Landeskriminalamt einen DNA-Massentest. Die Ermittler kamen so auf den Tatverdächtigen, der deutscher Nationalität ist.