Im Auftrag der früheren syrischen Regierung soll eine Miliz in Damaskus Zivilisten misshandelt und versklavt haben. Ein mutmaßlicher Anführer steht in Hamburg vor Gericht. Ihm droht lange Haft.

Urteil in Prozess gegen Assad-treuen Syrer erwartet

Hamburg - Im Prozess gegen ein mutmaßliches Mitglied einer syrischen Miliz will das Landgericht Hamburg heute (9.00 Uhr) sein Urteil verkünden. Als Anführer der mit Ex-Machthaber Baschar al-Assad verbündeten Shabiha-Miliz soll sich der Angeklagte zwischen 2012 und 2015 an der Misshandlung und Versklavung von Zivilisten sowie an Plünderungen beteiligt haben.

Die Bundesanwaltschaft wirft dem Mann in 21 Fällen Verbrechen gegen die Menschlichkeit und Kriegsverbrechen vor. Sie hat elf Jahre Haft gefordert. Die Verteidiger des 47-Jährigen haben Freispruch beantragt. Der Angeklagte war nach Angaben des Hanseatischen Oberlandesgerichts im Februar 2016 nach Deutschland eingereist und am 2. August vergangenen Jahres in Bremen festgenommen worden.