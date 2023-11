Karlsruhe - Wie lange darf ein privater Abschleppdienst Standgebühren für ein abtransportiertes Auto kassieren und dürfen diese bis in die Tausende steigen? Der Bundesgerichtshof (BGH) will dazu am Freitag (9.00 Uhr) in Karlsruhe ein Urteil verkünden.

Es geht um einen Fall aus Sachsen, in dem die Abschleppfirma 4935 Euro verlangt, weil das Fahrzeug während eines Rechtsstreits zunächst auf dem Gelände stehenblieb - und sich die Summe so Tag für Tag erhöhte. Das Dresdner Oberlandesgericht (OLG) hatte dem Unternehmen im Berufungsverfahren nur 75 Euro zugesprochen und als entscheidenden Zeitpunkt den Moment erachtet, in dem der Halter unmissverständlich klarstellte, dass er sein Fahrzeug zurückhaben wolle.

„Für die Sichtweise des Berufungsgerichts könnte einiges sprechen“, hatte die Vorsitzende Richterin Bettina Brückner bei der mündlichen Verhandlung Mitte September in Karlsruhe gesagt. Sie deutete an, dass es eine vereinfachte Lösung geben könnte, weil anderenfalls sehr viele Detailfragen eine Rolle spielten. (Az. V ZR 192/22)