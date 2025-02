Das Haus der Wannsee-Konferenz sucht Erinnerungen an die US-Soldaten, die im Sommer 1945 in Wannsee waren. (Archivbild)

Berlin - Wer erinnert sich an die US-Armee am Wannsee nach dem Zweiten Weltkrieg? Das Haus der Wannsee-Konferenz plant zum 80. Jahrestag der Befreiung ab Juni eine Ausstellung über die amerikanischen Soldaten, die im Sommer 1945 in Wannsee stationiert waren - und sucht nach Erinnerungen von Berlinern an die US Army.

„Im Sommer 1945 war die US-Armee im (später so genannten) Haus der Wannsee-Konferenz stationiert, ebenso in der Umgebung des Hauses“, heißt es in dem Aufruf der Gedenk- und Bildungsstätte. „Wir suchen nach Erinnerungen an diese amerikanischen Soldaten in Wannsee, nach Bildern oder Berichten von Menschen, die sich selbst an die US Army in Wannsee erinnern können, an Kinder oder (Ur-)Enkelkinder, die uns selbst oder die uns von den Berichten ihrer Eltern oder (Ur-)Großeltern erzählen können.“

Unter den US-Soldaten seien auch ehemals jüdische Deutsche gewesen, die nach 1933 vertrieben worden und in die USA gegangen seien. Sie hätten in Wannsee als Deutsch-Muttersprachler Kriegsgefangene und Kriegsverbrecher verhört. „Wer kann uns dazu mehr sagen?“, fragt das Haus der Wannsee-Konferenz mit Blick auf ein „Interogation Camp“, in dem solche Verhöre stattgefunden haben.