Tennessee. Oftmals handelt es sich bei Musik-Bands um gute Freunde mit großen Träumen. Oftmals kommt es nach Jahren auf Tour aber auch zu Streitereien und Auflösungen. Ein Motiv dafür kann Eifersucht sein. Dies musste nun auch die US-amerikanische Hardcore-Band Llorona schmerzlich feststellen.

Diego, ein Sänger der Band, wollte wohl seine Chancen bei der Verlobten des Bassisten Sixx verbessern. Um selber männlicher zu wirken, mische Diego dem Bassisten heimlich das Hormon Östrogen ins Fitness-Pulver, damit dieser femininer wird.

Hardcore-Band Llorona aus Amerika: Vergiftung durch Hormonshakes mit Östrogen

Östrogen ist ein Weiblichkeitshormon, welches bei Frauen die Reifung der Eizelle und den Menstruationszyklus steuert. Bei Männern kann zu viel davon zu einer Verweiblichung führen, bei der zum Beispiel verstärkt Fett in die Brust eingelagert wird.

Die Hormonshakes brachte Diego von seiner Arbeit mit und vergiftete Sixx damit über Monate. Dies führte zu zahlreichen Verwirrungen und Tausenden von Dollar an Arztrechnungen für Sixx, um herauszufinden, was mit ihm nicht stimmt. Sixx wird in nächster Zeit weiter in Behandlung sein, um die hormonellen Schwankungen zu überwachen.

Hardcore-Band Llorona: Sänger gesteht Vergiftung mit Östrogen per SMS

Lange waren die Bandmitglieder ahnungslos. Erst ein Geständnis, welches der stark betrunkene Diego per SMS an seine Bandkollegen geschickt hatte, sorgte für Aufklärung.

In einem Statement der Band wurde daraufhin die Trennung von Diego bekanntgegeben: "Wir haben beschlossen, uns von unserem Sänger Diego zu trennen, da er ein sehr beunruhigendes und besorgniserregendes Verhalten gegenüber einem unserer Band-Mitglieder und dessen Partnerin zugegeben hat."

Rauswurf aus Hardcore-Band Llorona nach Vergiftung: Drohen Sänger rechtliche Schritte?

"Was er getan hat, ist ekelhaft und hat massive negative Auswirkungen auf mein Leben", warf Sixx dem Sänger vor. Welche Konsequenzen Diego zusätzlich erwarten, ist noch unklar. Auch dazu, ob es zu rechtlichen Schritten seitens der Band Llorona kommt, gab es bisher keine Auskunft.

Ihr Statement und anschließend sogar den kompletten Instagram-Account löschte die Band, als sich die Nachricht im Netz verbreitete.