Blick in den Straßen-Tunnel unter der Swine (Świna) in Swinemünde (Świnoujście).

Warschau - Polen hat in der Hafenstadt Swinemünde (Swinoujscie) einen Autotunnel eröffnet, der eine weitere Zufahrt zu der beliebten Urlaubsinsel Usedom bietet. Die Zeit der langjährigen Träume gehe zu Ende, es beginne eine neue Realität, sagte Infrastrukturminister Andrzej Adamczyk am Freitag bei der Eröffnungszeremonie in der Tunnelröhre. Vize-Regierungschef Jaroslaw Kaczynski sagte, das Bauwerk erhöhe nicht nur den Komfort in der Stadt selbst, sondern verbessere die Verbindungen in der gesamten Region Westpommern.

Am Nachmittag wurde der Tunnel für die Öffentlichkeit freigegeben. Fußgänger und Radfahrer passierten das Bauwerk. Für sie ist der Tunnel im eigentlichen Betrieb gesperrt. Ab dem Abend sollte der Autoverkehr durch das Bauwerk rollen dürfen.

Der Tunnel verläuft unter der Swine, einem Ostsee-Meeresarm, der nicht nur Swinemünde, sondern auch Usedom von der polnischen Insel Wollin trennt. Neben bestehenden Brücken auf deutscher Seite ist es die dritte feste Zufahrt auf die Insel. Nach Angaben der Stadt verkürzt sich die Fahrt im Vergleich zu bestehenden Fährverbindungen über die Swine von früher vierzig auf nun zwei bis fünf Minuten. Die Durchfahrt bis zu 16,5 Meter unterhalb des Swine-Grundes ist kostenlos.

Der Tunnel könnte die Fahrt auf die Insel etwa für Berliner und Brandenburger über die Autobahn 11 via Stettin (Szczecin) erleichtern. Zwar ist diese Route länger als der Weg über die deutsche Seite, sie führt aber länger über Autobahnen. Außerdem läuft auf polnischer Seite der Ausbau einer Schnellstraße zur Anbindung. Usedom gilt auch als „Badewanne der Berliner“.

Der mehr als 200 Millionen Euro teure Tunnel ist rund 1,8 Kilometer lang. Ein Großteil des Geldes stammt von der EU. 2019 waren die ersten Vorarbeiten gestartet. Seit Mai dieses Jahres ist das Bauwerk fertig.

In rund sechs Monaten hatte sich die mehr als 3000 Tonnen schwere Tunnelbohrmaschine ab Mitte März 2021 unter der Swine durchgegraben. Der mehr als 100 Meter lange Koloss war eigens per Schiff aus China gekommen. Im Durchschnitt liegen laut Bauunternehmen acht Meter zwischen dem Tunnel und dem Grund der Swine. Vom tiefsten Punkt des Tunnels bis zur Wasseroberfläche sind es demnach mehr als 34 Meter.

Von der Insel Usedom kamen in der Vergangenheit Sorgen vor zunehmendem Verkehr. Zumindest größere Lkw dürften den dortigen Seebädern aber erspart bleiben, weil an den deutsch-polnischen Grenzübergängen Tonnage-Grenzen gelten. Als Chance wird unter anderem der bessere Zugang möglicher Arbeitskräfte aus Polen etwa für die Tourismusbranche gesehen.