Potsdam - Klassische Geschenke zum Valentinstag wie Pralinen, Parfums oder der Besuch im Restaurant sind zuletzt teils deutlich teurer geworden. Pralinen etwa verteuerten sich in Berlin um 6,7 Prozent und in Brandenburg um 4,2 Prozent gegenüber dem Vorjahresmonat Januar 2024, wie Daten des Amtes für Statistik Berlin-Brandenburg zeigen.

Restaurants und Parfums teurer

Schnittblumen kosteten in Brandenburg gegenüber dem Vorjahresmonat 7,4 Prozent mehr. In Berlin hingegen sanken die Preise im selben Zeitraum um 3,5 Prozent.

Für einen Besuch im Restaurant müssen die Berliner und Brandenburger ebenfalls tiefer in den Geldbeutel greifen: In der Hauptstadt kostet er im Vorjahresvergleich 7,6 Prozent mehr, in Brandenburg 4,7 Prozent. Auch Parfums verteuerten sich in Berlin und Brandenburg gegenüber dem Vorjahresmonat jeweils um 4,0 Prozent.

Im Fünf-Jahres-Vergleich mehr als 30 Prozent teurer

Drastischer erscheinen die Preissteigerungen auf längere Sicht. So verteuerten sich Schnittblumen im Fünf-Jahres-Vergleich in beiden Ländern um mehr als 30 Prozent. Auch der Besuch im Restaurant kostet im Vergleich zum Januar 2020 in beiden Ländern über 30 Prozent mehr.