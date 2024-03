Hamburg - Ein 41 Jahre alter Vater ist in Hamburg-Heimfeld nachts gewaltsam in eine Wohnung eingedrungen und hat dort seine zwei Jahre alte Tochter herausgeholt. Zusammen mit einem Begleiter sei der Mann am Freitagmorgen gegen 4.10 Uhr in die Wohnung eingedrungen, in der sich seine 34 Jahre alte Frau mit zwei weiteren Männern aufhielt, teilte die Staatsanwaltschaft mit. Bei dem Angriff wurde auch Reizgas versprüht, der Begleiter des Vaters verletzte außerdem einen der Männer an der Hand. Anschließend flüchtete der Vater mit dem Kind in einem Auto.

Staatsanwaltschaft und Polizei ermitteln nun wegen des Verdachts der Entziehung Minderjähriger, Hausfriedensbruch und gefährlicher Körperverletzung. Wer von den beiden das Sorgerecht für das Kind hat, werde zurzeit geprüft. „Wir gehen jedoch davon aus, dass für das Kind keine Gefahr von dem Vater ausgeht“, sagte Oberstaatsanwältin Liddy Oechtering der dpa.