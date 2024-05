Halberstadt - Die Polizei warnt vor einem 29-jährigen Mann, der nach einem Familienstreit mit seiner zweijährigen Tochter fluchtartig seinen Wohnort verlassen hat. „Nehmen Sie diese Person und das Kind nicht als Anhalter mit, sondern verständigen Sie sofort die Polizei“, teilte das Polizeirevier Harz am Mittwoch mit. Es könne nicht ausgeschlossen werden, dass der Mann aufgrund der privaten Situation eine Gefahr für sich selbst und auch für sein Kind sein könne. Zuvor hatten andere Medien berichtet.

Der Niederländer, der nur wenige Worte Deutsch spreche, sei am Dienstag „fluchtartig nach einem familiären Zwischenfall“ mit dem Kleinkind aus Kroppenstedt (Landkreis Börde) aufgebrochen. Seither gelten beide als vermisst. Sie wurden zuletzt in Halberstadt und in der näheren Umgebung von Klein Quenstedt gesehen und ohne eigenes Fahrzeug als Anhalter unterwegs gewesen sein.