Halberstadt - Mehrere Tage nach seinem Verschwinden hat die Polizei einen gesuchten 29-Jährigen und seine Tochter in Paris aufgegriffen. Eine Zeugin habe beide gesehen und die französische Polizei informiert, teilte die Polizeiinspektion Magdeburg am Freitagabend mit. Der Mann sei in Gewahrsam genommen worden, die Ermittlungen dauerten an, hieß es. Daher wurde die öffentliche Fahndung nach ihm und der Zweijährigen zurückgezogen.

Der 29-Jährige war den Angaben zufolge am Dienstag „fluchtartig nach einem familiären Zwischenfall“ mit dem Mädchen aus Kroppenstedt (Landkreis Börde) aufgebrochen. Seither galten beide als vermisst. Später waren sie im Raum Magdeburg gesehen worden. „Nehmen Sie diese Person und das Kind nicht als Anhalter mit, sondern verständigen Sie sofort die Polizei“, hatte das Polizeirevier Harz am Mittwoch mitgeteilt. Es könne nicht ausgeschlossen werden, dass der Mann aufgrund der privaten Situation eine Gefahr für sich selbst und auch für sein Kind sein könne.

Zuletzt war er in Halberstadt und in der näheren Umgebung von Klein Quenstedt gesehen worden. Es sei bekannt, dass der Mann derzeit über kein Fahrzeug verfüge und bereits als Anhalter mitgefahren sei, hatte die Polizei am Freitagmorgen mitgeteilt.