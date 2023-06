Vater-Sohn-Duo aus Bayern am Großglockner in Bergnot

Heiligenblut - Zwei Bergsteiger aus Bayern sind am Samstag im Großglockner in Österreich in Bergnot geraten. Das Duo aus Vater (63) und Sohn (22) sei am späten Samstagabend bei einem Eisfeld nicht mehr weitergekommen und habe einen Notruf abgesetzt, berichtete die Polizei in Kärnten am Sonntag. Der Vater sei auf gut 3000 Metern Höhe mit ungeeigneten Steigeisen stecken geblieben.

Auf der relativ nahen Erzherzog-Johann-Hütte waren sieben Bergführer und ein Notarzt, die sich sofort zum Rettungseinsatz aufmachten, wie die Polizei weiter berichtet. Im Lichtkegel eines Rettungshubschraubers hätten sie die Männer entdeckt. Mithilfe der Bergführer hätten die beiden Deutschen es dann geschafft, zur Erzherzog-Johann-Hütte aufzusteigen, wo sie um kurz nach Mitternacht eintrafen. Der Vater war nach Angaben der Polizei in Bayreuth gemeldet, der Sohn in Augsburg.