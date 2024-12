In einem Mehrfamilienhaus in Meißen sind drei Kleinkinder und deren Vater tot gefunden worden.

Meißen - In einem Mehrfamilienhaus im sächsischen Meißen sind am Sonntagabend drei Kleinkinder (1, 2 und 3 Jahre alt) sowie deren 37 Jahre alter Vater tot gefunden worden. Am Tag danach ist die Lage am Fundort im Stadtteil Cölln ruhig, wie ein Reporter der Deutschen Presse-Agentur berichtete. Die Polizei ist nicht mehr mit großem Aufgebot vor Ort.

Die Spurensicherung in der Wohnung ist laut Angaben eines Polizeisprechers beendet. Sie befindet sich im Dachgeschoss und ist mit einem Siegel verschlossen.

Einsatzkräfte hatten am Sonntagabend gegen 21 Uhr die Kinder und deren Vater leblos vorgefunden. Der hinzugerufene Notarzt konnte nur noch den Tod feststellen, wie es hieß. Polizei und Staatsanwaltschaft gehen von einem Tötungsdelikt aus. Eine Beteiligung Dritter wird nach Angaben eines Sprechers nicht angenommen.

Die Polizei hat den Fundort am Abend abgesperrt und erste Befragungen von Anwohnern durchgeführt. Zu den Hintergründen wurden zunächst keine Angaben gemacht.

Meißen - bekannt fürs Meissener Porzellan - liegt nordwestlich von Dresden an der Elbe und hat rund 30.000 Einwohner. Der Fundort liegt in einer Straße mit drei- und viergeschossigen Mehrfamilienhäusern, auch eine Bäckerei und ein Biomarkt befinden sich in der Nähe.