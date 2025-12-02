Auf den Prignitz-Linien RB73 und RB74 kommen auch weiterhin Dieselfahrzeuge zum Einsatz – mit Platz für Rollstühle und Kinderwagen. Wie oft die Züge künftig unterwegs sind.

Die Hanseatische Eisenbahn GmbH betreibt auch in den kommenden drei Jahre die Linien RB73 und RB74 in der Prignitz. (Archivbild)

Berlin - Die Regionalbahnen RB73 und RB74 werden auch in den kommenden drei Jahren von der Hanseatischen Eisenbahn GmbH betrieben. Wie der Verkehrsverbund Berlin-Brandenburg mitteilte, wurde der Zuschlag für die beiden Linien für den Zeitraum von Dezember 2025 bis Dezember 2028 an das Eisenbahnunternehmen erteilt.

Die Linie RB73 fährt bis zum Ende der Generalsanierung zwischen Berlin und Hamburg Ende April weiter nur auf dem nördlichen Abschnitt zwischen Kyritz und Pritzwalk werktags viermal täglich sowie am Wochenende und an Feiertagen dreimal täglich. Nach der Generalsanierung fährt die Linie zusätzlich wieder auf dem südlichen Abschnitt zwischen Neustadt (Dosse) und Kyritz Am Bürgerpark werktags im gewohnten Stundentakt sowie am Wochenende und Feiertagen viermal täglich.

Die RB74 fährt zwischen Pritzwalk und Meyenburg wochentags viermal täglich sowie an den Wochenenden und Feiertagen dreimal täglich. An Schultagen verkehrt die Linie zwischen Pritzwalk und Pritzwalk West mit drei Einzelfahrten.

Alle Fahrzeuge auf den beiden Linien bieten 56 Sitzplätze in der 2. Klasse und verfügen über einen Mehrzweckbereich zur Mitnahme von Rollstühlen und Kinderwagen. Es kommen auch weiterhin Dieselfahrzeuge zum Einsatz.