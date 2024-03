München - Der VC Bitterfeld-Wolfen hat das letzte Spiel der regulären Saison in der Volleyball-Bundesliga erfolgreich abgeschlossen. Die Mannschaft aus Sachsen-Anhalt gewann am Samstag ihr Gastspiel beim TSV Haching München glatt in drei Sätzen mit 25:21, 25:23 und 25:18. Damit beendet der Aufsteiger die Saison auf dem siebten Platz und hat sich für das Playoff-Viertelfinale qualifiziert. Den größten Anteil am zehnten Saisonsieg hatte Benedikt Gerken, der zum wertvollsten Spieler der Begegnung gewählt wurde.

Ganz so klar, wie das Ergebnis aussah, verlief die Partie nicht. Die Bitterfelder verschliefen den Start im ersten Durchgang und lagen 3:8 zurück. Im zweiten Satz sorgten die Gäste mit sieben Punkten in Serie von 8:7 auf 15:7 für eine Vorentscheidung. Im dritten Durchgang ließen sie sich den Erfolg nicht mehr aus der Hand nehmen.