Friedersdorf - Die Erfolgsserie der Volleyballer des VC Bitterfeld-Wolfen ist gerissen. Die Schützlinge von Trainer Alessandro Lodi verloren am Sonntag ihr Heimspiel gegen SVG Lüneburg glatt in drei Sätzen (15:25, 26:28, 19:25). Sie kassierten im vierten Punktspiel die erste Niederlage. Maxwell Elgert, der als wertvollster Spieler der Partie geehrt wurde, verwandelte nach 73 Minuten den ersten Matchball für die Gäste. In der Tabelle fiel der Aufsteiger aus Sachsen-Anhalt auf den fünften Platz zurück.

Die Gastgeber verschliefen vor 400 Zuschauern in der Friedersdorfer Bernsteinhalle den ersten Durchgang und hatten nicht den Hauch einer Chance. Dann steigerten sich die Bitterfelder, führten im zweiten Satz mit 8:5 und lagen bis zum 16:15 vorn. Mit drei Punkten in Serie drehten die Lüneburger das Geschehen und hatten in den entscheidenden Situationen am Ende des zweiten Durchgangs die besseren Nerven. Danach ließen sich die Gäste den verdienten Erfolg nicht mehr nehmen.