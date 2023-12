VC Bitterfeld-Wolfen unterliegt glatt in drei Sätzen

Friedrichshafen - Die Volleyballer des VC Bitterfeld-Wolfen haben erneut Lehrgeld bezahlt. Der Bundesliga-Aufsteiger verlor sein Gastspiel beim VfB Friedrichshafen am Samstag glatt in drei Sätzen (23:25, 14:25, 23:25). Trotz der fünften Saisonniederlage bleiben die Schützlinge von Trainer Alessandro Lodi auf dem siebten Tabellenplatz. In zwei von drei Durchgängen bestand eine realistische Siegchance. Doch die Hausherren behielten jeweils mit 25:23 die Oberhand.