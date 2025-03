Vechta - Basketball-Bundesligist Rasta Vechta hat in Yasiin Joseph einen neuen Point Gaurd als Rollenspieler verpflichtet. Der 28-Jährige spielte zuletzt in Ungarns erster Liga und unterschrieb bis Saisonende bei den Niedersachsen. Der Kanadier soll Ryan Schwieger ersetzen, der aufgrund einer Fußverletzung aktuell nicht einsatzfähig ist und zur weiteren Behandlung in die USA gereist ist.