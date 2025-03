Das sonnige Wetter zog viele Menschen am Wochenende ins Freie und in die Natur - aber auch Thüringens größte Verbrauchermesse verzeichnete viele Besucher. Ein relativ neues Angebot wurde gut genutzt.

Erfurt - Thüringens größte Verbrauchermesse hat bei ihrer 35. Auflage ein erfolgreiches erstes Wochenende erlebt. „Wir hatten einen guten Start“, sagte die Geschäftsführerin der Veranstalterin RAM Regio Ausstellungs GmbH, Constanze Kreuser. Das sonnig-warme Vorfrühlingswetter habe zwar auch andere Optionen der Freizeitgestaltung geboten, doch habe die „Thüringen Ausstellung“ ihre Anziehungskraft unter Beweis gestellt. Mehrere tausend Besucher seien an den ersten beiden Tagen auf dem Messegelände in Erfurt unterwegs gewesen.

Halber Tagesbesuch zum halben Preis

Einen leichten Anstieg im Vergleich zum Vorjahr habe es bei der Zahl der verkauften Tickets gegeben, die einen Messebesuch ab 14.00 Uhr zum halben Preis ermöglichen, so Kreuser. Die Ticketoption sei erstmals im vergangenen Jahr angeboten worden. Auf viel Interesse sei zudem der neu eingeführte „Thüringer Wochenendmarkt“ gestoßen, bei dem sich etwa Bio-Hofgüter und Direktvermarkter mit ihren kulinarischen Regionalprodukten präsentierten.

„Herzstück der Messe ist in diesem Jahr der Bau-Bereich“, so Kreuser. Dabei gehe es weniger ums Neubauen, sondern um die Sparten Sanieren und Modernisieren. Besucher könnten auf der Ausstellung etwa direkt mit Handwerkern in Kontakt kommen, sich über Problemlösungen und neue Dienstleistungsangebote „vom Keller bis zum Dach“ informieren.

Ministerpräsident an der Pfanne

Erstmals als neuer Ministerpräsident gehörte Mario Voigt zu den Besuchern am ersten Messetag. Der CDU-Politiker ließ es sich nicht nehmen, im Kochstudio selbst einige Klöße in Herzform in der Pfanne zu wenden.

Mehr als 700 Aussteller sind dieses Jahr bei der „Thüringen-Ausstellung“ dabei und präsentieren Produkte und Dienstleistungen in den Bereichen Bauen, Wohnen, Garten, Kulinarik, Mode und Gesundheit. Zur neuntägigen Ausstellung gehören auch Technikvorführungen, Unterhaltungsangebote und Fachvorträge.

An speziellen Tagen stehen etwa das Konditoren - und das Fleischerhandwerk im Mittelpunkt. Zudem sind verschiedene Organisationen, Vereine, aber auch Ministerien und Parteien mit Ständen vertreten. Dazu gehören Spezialmessen wie die „Thüringer GesundheitsMesse“ zum Programm.

Rund 67.000 Besucher und Besucherinnen zählte die Messe 2024.