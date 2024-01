Erfurt - Die Erwartungen der Thüringer Unternehmen an 2024 sind verhalten. Nach eine Umfrage des Verbandes der Thüringer Wirtschaft (VWT), die am Freitag in Erfurt vorgelegt wurde, rechnen 40 Prozent der Unternehmen mit einer etwas oder deutlich schlechteren wirtschaftlichen Entwicklung als 2023. Ein Drittel der Befragten gehe von einer Seitwärtsbewegung aus, fast 16 Prozent wagten keine Prognose. „Die Wirtschaft bleibt in einem krisenhaften Modus. Krisen sind leider das neue Normal“, sagte der Hauptgeschäftsführer des Dachverbandes der Thüringer Arbeitgeber, Matthias Kreft.

Erwartet werde in Ostdeutschland insgesamt nur ein schwaches Wirtschaftswachstum von unter einem Prozent in diesem Jahr. Auch die „goldenen Zeiten am Arbeitsmarkt“ mit vielen Stellenangeboten drohten trotz eines weiterhin großen Bedarfs an Fachleuten zu Ende zu gehen. Das Land Thüringen bewerteten die Unternehmen als einen guten Wirtschaftsstandort, der sein Potenzial allerdings bisher nicht ausschöpfe.