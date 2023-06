Leipzig - Der Deutsche Journalisten-Verband hat den Angriff auf einen Fotografen am Rande der Krawalle in Leipzig verurteilt. Kollegen anzugreifen, weil deren Auftraggeber nicht genehm sei - „da fehlen uns fast die Worte“, schrieb der Landesverband Sachsen am Samstag auf Twitter. Laut Polizei war am Freitagabend in Connewitz ein Journalist von einer unbekannten Person angegriffen und leicht verletzt worden.