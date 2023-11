Verbände fordern Sachlichkeit in Migrationsdebatte

Potsdam - Die Brandenburger Wohlfahrtsverbände fordern mehr Sachlichkeit in der Diskussion um Migration. „Mit Sorge blickt auch die Liga Brandenburg auf den sich verschärfenden Diskurs in der Debatte um die Aufnahme geflüchteter Menschen“, teilte ein Sprecher der Liga der Freien Wohlfahrtspflege am Donnerstag mit. Es werde immer noch mit wissenschaftlich widerlegten Erklärungen argumentiert.

So führten weder stationäre Grenzkontrollen zu weniger Asylanträgen noch könne die Einführung von Sachleistungen oder Bezahlkarten zu einer kurzfristigen Entlastung der Kommunen führen, erklärte der Sprecher. Die Politik müsse die Argumente der Wissenschaft und der Zivilgesellschaft zur Kenntnis nehmen und die Strukturen so anpassen, dass sie den sozialen Herausforderungen in Brandenburg gerecht würden.