Ein Autofahrer hat es eilig und überholt in einer Kurve. Ein Pkw in der Gegenrichtung wird ihm zum Verhängnis.

Naundorf - Ein Autofahrer hat am Samstagmorgen ein gewagtes Überholmanöver auf der Bundesstraße 169 in Naundorf im Landkreis Nordsachsen nicht überlebt. Nach Angaben der Polizei überholte der Mann mit seinem Wagen in einer Kurve verbotenerweise ein anderes Fahrzeug und kollidierte mit einem entgegenkommenden Auto. Er erlag noch an der Unfallstelle seinen schweren Verletzungen. Der andere 45 Jahre alte Pkw-Fahrer wurde verletzt ins Krankenhaus gebracht.

Polizei bittet Fahrer des überholten Wagens um Mithilfe

Mehrere Feuerwehren, Rettungsdienst sowie ein Gutachter waren im Einsatz, es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 35.000 Euro. Die Bundesstraße war noch am Mittag gesperrt. Zum Unfallhergang wird ermittelt, die Polizei bittet um Zeugenhinweise und bittet vor allem die Person am Steuer des überholten Fahrzeugs, sich zu melden.