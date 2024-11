Zucker, Mehl und Eier sind als Zutaten beim Backen in der Adventszeit besonders gefragt. Die Preise dafür haben sich in Sachsen unterschiedlich entwickelt.

Kamenz - Die Verbraucherpreise in Sachsen sind innerhalb eines Jahres um 2,9 Prozent gestiegen. Teurer als vor einem Jahr sind etwa Lebensmittel, Bekleidung und alkoholfreie Getränke. Dagegen sind Heimtextilien wie Decken und Bettwäsche nach Angaben des Statistischen Landesamts in Kamenz zurzeit günstiger zu haben.

Bei den vor Weihnachten gefragten Backzutaten fällt die Entwicklung nach den vorläufigen Zahlen unterschiedlich aus: Butter ist in Sachsen deutlich teurer als im November 2023 (plus 38,6 Prozent), ebenso Quark (plus 7,2 Prozent) - Zucker (minus 23,4 Prozent) und Mehl (minus 6,8 Prozent) kosten deutlich weniger als vor einem Jahr. Im Oktober hatte die Jahresteuerung, die Inflation, in Sachsen bei 2,8 Prozent gelegen.