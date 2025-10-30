Essen gehen wird teurer, Butter dagegen günstiger: Wie sich die Preise in Sachsen-Anhalt für Verbraucher im Oktober verändert haben.

Die Preise sind gestiegen, doch einige Nahrungsmittel wurden auch günstiger. (Symbolbild)

Halle - Die Verbraucherpreise in Sachsen-Anhalt sind im Oktober im Vergleich zum Vorjahresmonat um 2,7 Prozent gestiegen. Nach Zahlen des Statistischen Landesamtes sind etwa Waren und Dienstleistungen (+5,7 Prozent) und der Bereich Gaststätten- und Beherbergungsdienstleistungen (+3,8 Prozent) besonders stark betroffen.

Günstiger als vor einem Jahr waren zuletzt Speisefette und Speiseöle zu erhalten (-13,1 Prozent). Auch für Gemüse (-4,9 Prozent) sowie Strom, Gas und andere Brennstoffe (-3,8 Prozent) mussten Verbraucher weniger bezahlen.