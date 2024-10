Ein Heranwachsender verliert beim Überholen die Kontrolle über sein Fahrzeug. Kurz darauf finden er und sein Beifahrer sich in Krankenhäusern wieder. Das Auto ist Schrott - und die Polizei ermittelt.

Zittau - Das Überholmanöver eines 18-Jährigen im Stadtgebiet von Zittau im Dreiländereck endete für ihn und seinen Begleiter im Krankenbett. Das Auto brach nach Angaben der Polizeidirektion Görlitz beim Wiedereinlenken aus, schleuderte gegen einen Ampelmast, überschlug sich und kam auf einem Grundstück neben der Straße zum Stehen. Die beiden jungen Männer kamen mit schweren Verletzungen in Krankenhäuser.

Verdacht auf illegales Autorennen

Laut Polizei besteht der Verdacht, dass sich der 18-Jährige mit einem anderen Auto ein Rennen liefern wollte, was in Deutschland strafbar ist. Dessen gleichaltrige Fahrerin lehnte jedoch ab, der Herausforderer raste an ihr vorbei - und scherte knapp vor ihrem Wagen wieder ein. Die Frau blieb unverletzt, der entstandene Sachschaden wurde mit rund 25.000 Euro beziffert.