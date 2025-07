Berlin - Wegen des Verdachts auf Körperverletzung im Amt haben Einsatzkräfte die Wohnungen und Arbeitsplätze von zwei Polizisten durchsucht. Dabei wurden Handys und andere Datenträger sichergestellt, wie Polizei und Staatsanwaltschaft gemeinsam mitteilten. Diese sollen nun hinsichtlich etwaiger Absprachen und möglicher Tatmotive ausgewertet werden.

Ermittelt wird gegen einen 24 und einen 40 Jahre alten Polizeibediensteten. Sie sollen in der Nacht auf den 10. September des vergangenen Jahres einen 28-jährigen Mann in einer Zelle im Polizeigewahrsam Tempelhof verletzt haben. Der Mann war kurz zuvor aufgrund eines Haftbefehls festgenommen worden. Der Haftbefehl sollte noch von einem Richter verkündet werden. Was in der Zelle dann genau vorgefallen ist, blieb vorerst unklar.