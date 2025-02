Frankfurt (Oder) - Die Polizei hat nach zwei Gewaltattacken innerhalb kurzer Zeit in Frankfurt (Oder) zwei Tatverdächtige ermittelt. Bei den Verdächtigen handelt es sich um den 49-Jährigen, der bei einer der Taten schwer verletzt wurde, wie die Polizei mitteilte. Ferner konnte ein 23-Jähriger namhaft gemacht werden. Die Wohnung des Mannes wurde in der Nacht durchsucht, wobei Beweismittel gefunden wurden.

Bereits unmittelbar nach den Vorfällen am Sonntagabend habe es Hinweise darauf gegeben, dass beide Taten miteinander in Verbindung stehen könnten, teilte die Polizei weiter mit. Derzeitige Erkenntnisse deuteten darauf, dass der 49-jährige polizeibekannte Mann selbst an dem Raub in der Wohnung eines 34-Jährigen beteiligt gewesen ist. Der 49-Jährige befindet sich aufgrund der Schwere seiner Verletzungen weiterhin in stationärer ärztlicher Behandlung.

Beschuldigter wurde selbst angegriffen

Der 49-Jährige war am Sonntag von einem Unbekannten in der Luisenstraße auf offener Straße angegriffen worden. Das Opfer erlitt eine Kopfverletzung und kam ins Krankenhaus. Fast zeitgleich drangen in nicht allzu großer Entfernung mehrere Täter in eine Wohnung in der Prager Straße ein. Sie sollen den 34 Jahre alten Mieter laut Polizei verletzt haben.

In beiden Fällen konnten die Täter flüchten. Die Polizei prüfte, ob ein Zusammenhang zwischen den Gewalttaten besteht. Polizisten und ein Diensthund rückten zur Suche nach den Verdächtigen aus. Zu den Hintergründen und ob eine Waffe im Spiel war, machte die Polizei zunächst keine Angaben.

Gegen den verletzten 49-Jährigen liegt laut Polizei ein Haftbefehl aufgrund einer Ersatzfreiheitsstrafe vor, weil er eine Geldstrafe nicht bezahlt hatte. Die Beamten werden nach dessen ärztlicher Behandlung prüfen, ob er in der Lage ist, den offenen Betrag aufzubringen, wie es hieß. Im anderen Fall ermittelt die Polizei wegen des Verdachts des versuchten schweren Raubes.

Ob bei der Staatsanwaltschaft Frankfurt (Oder) gegen den 23-jährigen Beschuldigten der Erlass eines Haftbefehls angeregt wird, werde geprüft, hieß es.