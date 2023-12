Cuxhaven - Nach dem gewaltsamen Tod eines 56-Jährigen in Cuxhaven schweigen die beiden jungen Tatverdächtigen zu den Vorwürfen. Die 20 und 21 Jahre alten Männer hätten beim Haftrichter keine Angaben gemacht, sagte ein Sprecher der Staatsanwaltschaft Stade am Mittwoch. Ihnen wird Totschlag zur Last gelegt. Der 56-Jährige war am Sonntag von Angehörigen leblos in einem Wohngebiet in der Innenstadt gefunden worden. Bei ihm wurden Stichverletzungen festgestellt, die zum Tode führten.

Die jungen Männer wurden nach Zeugenhinweisen am ersten Weihnachtstag festgenommen. Die Ermittler sicherten laut Polizei dabei auch umfangreiches Beweismaterial. Die mutmaßlichen Täter sitzen inzwischen in unterschiedlichen Gefängnissen in Untersuchungshaft.