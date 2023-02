Leipzig - Nach dem Fund eines verdächtigen Briefes bei der Staatsanwaltschaft Leipzig ist am Dienstag ein Mann festgenommen worden. Der 31-Jährige sei in der Nähe des Gebäudes gefasst worden, teilte die Polizei mit. Der Brief mit einer verdächtigen Substanz war am Vormittag beim Leeren der Postboxen aufgefallen. Die Feuerwehr konnte aber kurz darauf Entwarnung geben. Es handelte sich nicht um einen gefährlichen Stoff. Gegen den 31-Jährigen werde nun wegen des Verdachts der Störung des öffentlichen Friedens durch Androhung von Straftaten ermittelt.