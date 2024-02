Die Polizei und die Feuerwehr werden am Dienstag zum Amtsgericht gerufen. Der Grund ist ein verdächtiger Brief.

Verdächtiger Brief entdeckt: Teile des Amtsgerichts geräumt

Das blinkende Blaulicht an einem Dienstauto der Thüringer Polizei.

Erfurt - Der Fund eines Briefs mit einer verdächtigen Substanz hat am Dienstag einen Einsatz von Polizei und Feuerwehr im Amtsgericht Erfurt ausgelöst. 13 Menschen wurden vorsorglich in Sicherheit gebracht, wie die Polizei am Nachmittag mitteilte. Laut einer Sprecherin wurde lediglich ein Gang evakuiert. Zunächst hatte die „Thüringer Landeszeitung“ berichtet.

Den Angaben aus einer Mitteilung der Polizei zufolge öffnete eine Mitarbeiterin am Vormittag den Brief und entdeckte darin Pulver. Ein Chemiker der Landeskriminalpolizei wurde angefordert und gab schließlich Entwarnung. Nach einer ersten Prüfung handelte es sich um Stärkepulver, das zur weiteren Prüfung sichergestellt wurde. Hinweise zum Absender lagen zunächst nicht vor.