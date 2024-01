Gera (dpa/th) - - Wegen eines verdächtigen Briefumschlags ist es am Hauptbahnhof in Gera zu einem Polizeieinsatz gekommen. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, fand ein Bürger am Samstagabend den Umschlag in der Bahnhofstoilette und informierte die Beamten. Auf dem Briefumschlag war ein Totenkopf aufgemalt. Zudem konnten die Polizisten durch das Sichtfenster des Umschlags feststellen, dass er mit einer „weißen kristallinen Substanz“ gefüllt war. Eine Gefahr konnte demnach nicht ausgeschlossen werden und die Toilettenanlage wurde abgesperrt.

Nach der Prüfung des Inhaltes durch Spezialisten gab es Entwarnung: Ersten Erkenntnissen zufolge war der Umschlag mit Zucker gefüllt. Das Gesundheitsamt der Stadt hat daraufhin das Fundstück übernommen. Der Zugverkehr im Hauptbahnhof war von dem Polizeieinsatz nicht betroffen.

Ob es sich bei dem Briefumschlag um einen Streich handelte oder ob jemand bewusst eine scheinbare Gefahr herbeifühen wollte, ist noch unklar und wird ermittelt. Bislang besteht laut Polizei kein Zusammenhang zwischen dem Briefumschlag und den politischen Veranstaltungen, die am Samstag in Gera stattgefunden haben.