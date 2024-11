Im Vorraum einer Bankfiliale in Ostwestfalen sorgt ein verdächtiger Gegenstand für Aufregung. Die Polizei ist im Einsatz und hat das Gebäude abgesperrt.

Wegen eines verdächtigen Gegenstands hat die Polizei in Preußisch Oldendorf eine Bankfiliale gesperrt. (Symbolbild)

Preußisch Oldendorf - Wegen eines verdächtigen Gegenstands hat die Polizei eine Bankfiliale und mehrere Wohnungen in Preußisch Oldendorf im äußersten Nordosten von Nordrhein-Westfalen geräumt. Spezialisten müssten nun einschätzen, ob von dem Gegenstand tatsächlich eine Gefahr ausgehe, sagte eine Sprecherin. Der Gegenstand sei in unmittelbarer Nähe zu einem Geldautomaten im Vorraum der Bank gefunden worden. Die Filiale selbst war am Samstag ohnehin nicht geöffnet. Weitere Details zu dem verdächtigen Gegenstand nannte die Polizei zunächst nicht.