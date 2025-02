Ein Zug legt in Elze einen Zusatzhalt ein – wegen eines verdächtigen Gegenstands. Alle müssen daraufhin den ICE verlassen.

Ein Polizist steht auf dem Bahnsteig vor dem ICE in Elze.

Elze - Rund 450 Menschen haben im Landkreis Hildesheim in Niedersachsen wegen eines verdächtigen Briefumschlags einen ICE verlassen müssen – und konnten nach rund dreieinhalb Stunden mit ihm weiterfahren. Auch der Bahnhof in der Kleinstadt Elze wurde in der Nacht abgesperrt, wie eine Polizeisprecherin mitteilte.

In einer Toilettenkabine des Zugs war ihr zufolge ein verdächtiger DIN-A5-Umschlag gefunden worden. Der ICE legte demnach einen Zusatzstopp am Bahnhof in Elze ein. Für die betroffenen Fahrgäste sei ein Shuttletransport zu einer nahe gelegenen Turnhalle organisiert worden. Laut einer Sprecherin der Deutschen Bahn wurden andere Züge umgeleitet. Einsatzkräfte hätten den Umschlag inspiziert und ihren Einsatz nach einigen Stunden beendet, sagte die Polizeisprecherin. Näheres zum Polizeieinsatz war zunächst unbekannt.